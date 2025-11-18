  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular

Kimisi uçuk kimisi komplo teorisi diyebilir! Uçak kazasında derin şüphe

Ayşe Tokyaz'ı öldüren eski polis için istenen ceza belli oldu

İstanbul'daki zehirlenme olayında yeni şüphe! Otel odasında şok eden detay!

Netanyahu’dan “gizli dosya” hamlesi! Yolsuzluk duruşmasını böyle erteletti

Çocuk sahibi olmayı düşünenlere müjde! Doğum izni ikiye katlanacak

İfade özgürlükçü batı seviciler şokta! Avrupa’da sansürlü demokrasi

AB raporu enflasyonla mücadeledeki rotayı çizdi: Türkiye zorluklara rağmen dirençli kalacak

Yeni kriz yükleniyor! Kılıçdaroğlu, Silivri’ye gitti ama Ekrem’le görüşmedi!

CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı
Yerel Bursa'da korkunç yangın! 1 kişinin cesedi bulundu
Yerel

Bursa'da korkunç yangın! 1 kişinin cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bursa'da korkunç yangın! 1 kişinin cesedi bulundu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede, mutfak bölümünde bir kişinin cesedine ulaşıldı. Cesedin evde tek yaşayan Kazım Kaya’ya ait olduğu değerlendiriliyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu.

Alacahırka Mahallesi'nde 2 katlı evde başlayıp bitişiğindeki binaya sıçrayan yangın ekiplerce söndürüldü.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan çalışma sonucu evin mutfak kısmında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Evde tek yaşayan Kazım Kaya'ya ait olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından kimliği ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Meşe Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, itfaiye araçlarının sokağa girememesi üzerine yangın yan binaya da sıçramıştı.

Bölgedeki yangın musluklarından çekilen hatlarla alevler söndürülmüş, yangın çıkan evde tek yaşadığı öğrenilen Kazım Kaya'ya ulaşılamaması üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince evde detaylı arama ve inceleme çalışması başlatılmıştı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda uçak yangın tatbikatı
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda uçak yangın tatbikatı

Aktüel

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda uçak yangın tatbikatı

Yangına benzinle müdahale edince kendileri de yandılar
Yangına benzinle müdahale edince kendileri de yandılar

Gündem

Yangına benzinle müdahale edince kendileri de yandılar

Beykoz'da korkutan yangın
Beykoz'da korkutan yangın

Yerel

Beykoz'da korkutan yangın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası
Gündem

Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası

Yeni Akit Gazetesi yazarı, Tarihçi Mustafa Armağan'ın, "Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası" başlıklı yazısı...
Kurtulmuş, İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Kurtulmuş, İsrail'in uykularını kaçırdı

Açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in uykularını kaçıracak ifadeler kullandı. Kurtulmuş, "Doğu Kudüs'ü olan bir Fili..
HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!
Siyaset

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

25. ve 26. Dönem HDP Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’ne katıldığını açıkladı. Partide aktif görev üstl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23