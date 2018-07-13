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Bursa'da korkunç kaza: 3 ölü 1 yaralı

Yenişehir kara yolunda iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. İki motosikletin çarpıştıktan sonra alev alması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

13 Temmuz 2018 Cuma 09:07
Bursa'da korkunç kaza: 3 ölü 1 yaralı

İznik-Yenişehir karayolunun 3. kilometresinde,  sürücülerinin kimler olduğu ve plakaları henüz belirlenemeyen iki motosiklet  çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet de alev aldı.

Çevredeki vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale  etti.
 
Yangının söndürülmesinin ardından jandarma ekiplerince yapılan  incelemede, motosikletlerde bulunan 4 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği, birinin  ise ağır yaralandığı belirlendi.

Olay sonucu yaşamını yitirenlerin Vedat Samur, Kadir Şarlı ve Alper  Varol olduğu anlaşıldı. Bu kişilerden Şarlı ve Varol'un yanarak öldüğü tespit  edildi. Cesetler, İznik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

 
Sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılan yaralı Nurgül Sever'in  ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 09:07
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