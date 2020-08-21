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Aktüel Bursa'da kızını bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Bursa'da kızını bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:58:01 -
Bursa'da kızını bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kızını bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma salonunda olayda yaralanan A.Y.S. ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Mehmet Adnan S. ise Adli Tıp Kurumunda gözetim altında olduğu için salona getirilmedi.

A.Y.S. ifadesinde, sanığın kendisini bıçakladıktan sonra aşağı inerek ambulansla gelen sağlık ekibine yardım ettiğini belirtti.

Olay günü babasının kendisini birçok kez bıçakladığını ileri süren A.Y.S, "Çok kan kaybettiğim için bilincim kapanmaya başladı. Annemden ambulansı çağırmasını istedim. Bu sırada sanık duraksadı. Annem de aşağı inip ambulansı yönlendirmesini istedi. Sanık da ambulansı yönlendirmek için aşağı indi. Şikayetim halen devam etmektedir. Sanığın akli raporuna göre cezalandırılması veya tedavi altına alınması mahkemenin takdirindedir." diye konuştu.

Sanık avukatı ise Mehmet Adnan S'nin rahatsızlıkları göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin raporun beklenmesine ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl ocak ayında Yıldırım ilçesi Şible Caddesi'ndeki evlerinde Mehmet Adnan S, kendisini borca soktuğu gerekçesiyle kızı A.Y.S. ile tartışmaya başlamıştı. Mehmet Adnan S. tarafından bıçaklanan A.Y.S, Bursa Devlet Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı. Baba hakkında "alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

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