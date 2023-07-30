Bursa'da kiracısını kapı dışarı eden ev sahibi, 750 lira yaptığı kirayı 5 aydır alamadığını iddia etti

Mudanya ilçesinde iddiaya göre ev sahibi, 3 yıllık kiracıları olan Mehmet ve Ayşe Ava çiftinin 2 bin lira olan ev kirasını 5 bin lira yapmak istedi. Sadece engelli maaşıyla geçinen yaşlı çiftten olur alamayınca evin anahtarlarını aldığı ileri sürülen ev sahibinin, "Eşyaları siz ev bulunca ben oraya göndereceğim" diyerek kiracıların eve girmesini engellediği iddia edildi. Yaşlı çift bir süre kiralık ev aradı ancak ev sahibinin verdiği süre içerisinde kendilerine uygun bir ev bulamadı. İddiaya göre, kiralık ev aradıkları bir gün evlerinin önünden geçen Mehmet ve Ayşe Ava çifti, eşyalarının ev sahibi tarafından sokağa atıldığını görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Ava çifti, torunlarını da yanlarına alarak sokağa atılan eşyalarının üzerinde yatıp parkta yaşamaya başladı.

Kucaklarında torunlarıyla ne yapacaklarını bilemediklerini belirten Ayşe Ava, ”Ev sahibimiz kirayı 2 bin liradan 5 bin liraya çıkartmak istedi. Ben de ödeyemeyeceğimi, sadece engelli maaşımla geçindiğimi söyledim. Ama kabul etmedi, benden anahtarı aldı. 'Eşyaları siz ev bulunca ben getireceğim' dedi. Fakat tüm eşyalarımızı kapıya atmış. Eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Kurtarabildiğimizi kurtardık" dedi.

Ev sahibi iddiaları yalanladı

Ev sahibi Hakkı Biçer ise, ”3 yıl önce eve ilk girdiklerinde ödedikleri kira 500 liraydı. Bu sene kiraları 750 liraya çıkarttık. Buna rağmen evimi kullanılamayacak hale getirdiler. 5 ay boyunca kira ödemediler. Mahalle halkı da Mehmet ve Ayşe Ava çiftinden defalarca şikayet ediyordu. Yaşanan bu olaydan sonra evden çıkmalarını istedim. Evin anahtarlarını istedim. Eşyalarını almaları için müsaade ettim. Daha sonra 'Biz alacak eşyalarımızı aldık abi, sen geri kalanını istersen at' dediler. Ben de eşyaları komşuların yardımı ile dışarıya taşıyıp, ardından belediye ekiplerine teslim ettim" dedi.