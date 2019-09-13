Bursa'da kestiği ağacın dalı canından etti Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Bahattin Güner kestiği ağacın dalının başına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Orman İşleme Şefliği'ne bağlı taşeron firmada mevsimlik işçi olarak çalışan Bahattin Güner, ilçeye bağlı Paşapınarı mevkisinde ormanlık alanda ağaç kesti. Ağacın dalı başına düşen Güner, ağır yaralandı. Güner, durumu fark eden diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güner, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ağaç kesmek için Düzce'den Orhangazi'ye geldiği belirtilen Bahattin Güner'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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