Bursa'da kaza yaptı, bir suçtan arandığı ortaya çıktı

Karalar Mahallesi'nden Akhisar Mahallesi'ne seyir halinde olan Farız K. yönetimindeki 18 AF 920 plakalı motosiklet, sollama yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyir halinde olan Emin K. (25) yönetimindeki 16 KFG 97 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yerde sürüklenerek yoldan çıkan motosikletten düşen sürücü Farız K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Farız K., tedaviye alındı.

Farız K.'nın GBT sorgulamasında bir suçtan aramasının olduğu ortaya çıktı. Yaralı, Farız K., yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor