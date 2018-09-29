THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Bursa'da kaza yaptı, bir suçtan arandığı ortaya çıktı

İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Farız K., yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan GBT sorgulamasında bir suçtan arandığı ortaya çıktı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:46
Bursa'da kaza yaptı, bir suçtan arandığı ortaya çıktı

Karalar Mahallesi'nden Akhisar Mahallesi'ne seyir halinde olan Farız K. yönetimindeki 18 AF 920 plakalı motosiklet, sollama yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyir halinde olan Emin K. (25) yönetimindeki 16 KFG 97 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yerde sürüklenerek yoldan çıkan motosikletten düşen sürücü Farız K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Farız K., tedaviye alındı.

Farız K.'nın GBT sorgulamasında bir suçtan aramasının olduğu ortaya çıktı. Yaralı, Farız K., yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:46
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. 3.SAYFA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400 alıyor
    1. Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400..
    2. ABD filmlerinde yakalanmıyordu! Beni..
    3. Francesco Totti ile De Rossi arasında..
    4. İstanbul Acıbadem semalarındaki o..
    5. Galatasaray maçı öncesi Porto'da..
    6. Gazeteci Merkel’e soruyor: “Sivas..
    7. Kalkınma Bankası yeniden..
    8. 8 aylık toplam ihracat 108 milyar..
    9. 5 trilyon doları yöneten yatırımcılara..
    10. Meclis 1 Ekim’de çalışmalarına başlıyor
    11. Burslar için son fırsat
    12. Ankara'da yine çakmak gazı, yine..
    13. İdlib'de sesler çoğalıyor: Türkiye..
    14. 2018 YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM..
    15. İsrail İHA'ları Yunanistan'a..
    16. Benzia: Umarım Fenerbahçe'de kalırım
    17. İstanbul’da okullara fırtına tatili..
    18. Meteorolojiden İstanbullulara sağanak..
    19. Teknofest’in çınarı ödülünü Başkan’dan..
    20. Açıklama geldi: ABD'den Basra kararı!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?