Bursa'da katı atık bedeli su faturasından çıkarılacak

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından tahsil edilen katı atık toplama bedelinin, faturalardan çıkarılıp ilgili ilçe belediyelerinden tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, eylül ayı meclis toplantısında, su faturalarına yansıtılan katı atık toplama bedelleri konu maddesi olarak görüşüldü.

Toplantıda, söz konusu beledin bu hizmeti veren ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilmesine ve BUSKİ faturalarından çıkarılmasına ilişkin karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Karara göre, katı atık toplama bedeli 1 Ekim 2020'den itibaren BUSKİ tarafından tahsil edilmeyecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuya ilişkin, Türkiye genelinde 30 Büyükşehir Belediyesi içinde sadece 7 Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama bedellerinin tahsil edildiğini belirtti.

İstanbul’daki hiçbir ilçe belediyesinin vatandaşlardan katı atık bedeli almadığını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursa'da su metreküp fiyatı 3,86 lira ve 30 büyükşehir arasında su fiyatları kıyaslamasında Bursa 13’üncü sırada. Özellikle son günlerde Bursa'da su fiyatlarının yüksek olduğuna dair ulusal çapta bir algı operasyonu yapıldığına şahit olduk. İşin aslı Bursa’da katı atık toplama bedellerinin BUSKİ marifetiyle tahsil ediliyor olması, su faturalarını kabartıyordu. Örnek vermek gerekirse Nilüfer ilçesinde ikamet eden bir vatandaşımızın evine 10 metreküp tüketim karşılığı Ağustos ayında 84,50 lira olarak gelen su faturası, aynı tüketim miktarında yeni uygulamamızla faturaya 59,71 lira olarak yansıyacak. Meclis kararı ile katı atık toplama bedeli uygulamasına 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle son veriyoruz. Bundan sonra katı atık toplama bedelleri için vatandaş ikamet ettiği ilçe belediyesi ile muhatap olacaktır. BUSKİ de asli görevi olan su tüketim bedellerini tahsil edecektir. Katı atık toplama bedelini hiç almayan ilçe belediyeleri de var. Abonelerin yüzde 72’inin 12 tonun altında su tükettiği Bursa’da bu konuda herkes elini taşın altına koyacak."

Öte yandan, Yıldırım, İznik ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanları söz alarak, bu konuda hukuki bir düzenleme çıkana kadar vatandaşlardan hiçbir şekilde katı atık toplama bedeli almayacaklarını toplantıda dile getirdi.