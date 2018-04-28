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Bursa'da karşı şeride geçen ticari araç, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Osmangazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:52
Bursa'da karşı şeride geçen ticari araç, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan Ömer Durmaz idaresindeki hafif ticari araç, refüjü aşıp karşı şeride geçerek Ertan Demir'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarında bulunan yeşil alana savrulan hafif ticari araçtaki sürücü Ömer Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Ertan Demir ile araçta bulunan eşi Yasemin ve kızı Zeynep Demir ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durmaz'ın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 08:52
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Bursa

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