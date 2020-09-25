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Aktüel Bursa'da karantina kurallarına uymayan 7 kişi yurtlara yerleştirildi
Aktüel

Bursa'da karantina kurallarına uymayan 7 kişi yurtlara yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:23:10 -
Bursa'da karantina kurallarına uymayan 7 kişi yurtlara yerleştirildi

BURSA (AA) - Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu için evinde bulunması gerekirken karantina kurallarına uymayarak sokağa çıkan 7 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak karantinada olması gereken kişilerin evlerinde olup olmadıklarını tespit etmek için çeşitli kontroller gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren polis, çeşitli zamanlarda 2'si kadın 7 kişinin karantina kurallarına uymayarak sokağa çıktığını belirledi.

Bu kişiler ambulanslara bindirilerek polis ekipleri eşliğinde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Emirsultan Yurdu'na götürüldü.

Polis ekiplerinin söz konusu yurtta 24 saat nöbet tutuğu öğrenildi.




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