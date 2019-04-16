Bursa'da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti İnegöl ilçesinde kamyonet sürücüsünün yol kenarında yürürken çarptığı Sebahat Şentürk (63),ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre kaza İsaören Mahallesi’nde meydana geldi. Doğukan G. İdaresindeki kamyonet, komşudan çıkıp yaya olarak evine gitmek isteyen 63 yaşındaki Sebahat Şenturk'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile Sebahat Şentürk fırlayarak yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazada yaşlı kadın ağır yaralandı. Kaza yerine sevk ezilen 112 Acil Ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümün kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sebahat Şentürk hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Doğukan G. İse Jandarma Ekiplerince gözaltına alındı.

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