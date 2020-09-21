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Aktüel Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi
Aktüel

Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:26:44 -
Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

BURSA (AA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığınca havadan trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazalara karşı önlem almak için havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Jandarma Hava Grup Komutanlığına bağlı helikopterlerle denetimlere destek veriliyor.

Bursa kent merkezinden havalanan bir helikopter, ana arterler üzerinde kontrol uçuşu gerçekleştirdi.

Havadan tespit edilen ihlaller, telsiz irtibatıyla kara ekiplerine bildirilip gerekli işlemler uygulandı.

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