Bursa’da işçi servisi kazası: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Servis minibüsünde bulunan 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Mehmet K.’nin kullandığı servis minibüsü ile Salih Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Kaza saat 00.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki 16 S 4531 plakalı servis minibüsü ile Salih Ö. yönetimindeki 16 SA 415 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.