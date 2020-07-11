  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 23:04:08 -
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BURSA (AA) - Bursa-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 10 AT 360 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki Almanya plakalı otomobil Ümitalan mevkisinde çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile 10 AT 360 plakalı otomobilde bulunan Ö.G. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı