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Aktüel Bursa'da halı yıkama makinesine sıkışan tilki kurtarıldı
Aktüel

Bursa'da halı yıkama makinesine sıkışan tilki kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:10:21 -
Bursa'da halı yıkama makinesine sıkışan tilki kurtarıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir halı yıkama fabrikasında makineye sıkışan tilki yavrusu, ekipler tarafından kurtarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fabrikadaki halı yıkama makinesinin arasına tilki yavrusunun girdiğini fark eden çalışanlar, bütün cihazları kapattı.

Hayvanın makinede sıkıştığını gören personel, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Müdürlük, olay yerine veteriner Azizcan Sezer ve yaban hayatı ekoloğu Seyran Aykaç'ı sevk etti.

Anestezi uygulanarak çıkarılan tilki, genel sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra büyümesi ve bakımlarının yapılması amacıyla Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

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