  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bursa’da genç kız olay oldu! Kahraman yüzbaşı tek hamleyle kurtardı
Yerel

Bursa’da genç kız olay oldu! Kahraman yüzbaşı tek hamleyle kurtardı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir genç kız intihar girişiminde bulundu. Olay anında evine gitmekte olan bir yüzbaşı genç kızı tek hamleyle kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 14:12:00 -

Bursa’da bunalıma giren genç kız, istinat duvarı üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerindeki herkes genç kızı ikna etmeye çalışırken, mesai bitimi eve gitmekte olan yüzbaşı genç kızı tek hamle ile kurtararak aşağıya indirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yıldırım ilçesi Işıklar Mahallesi Işıklar Asb. M.Y.O. karşısında meydana geldi. Bunalıma girerek yol kenarındaki istinat duvarına çıkan 18 yaşındaki bir genç kızı fark eden vatandaşlar güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kızı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Işıklar Asb. M.Y.O.’da görevli Yüzbaşı Hakan Sönmez mesaisini bitirip eve gitmek için yola çıktığı sırada genç kızı fark etti. Ekiplerin yanına giden Yüzbaşı Sönmez, jandarma olduğunu ve okulda önleyici kolluk hizmeti dersi verdiğini söyledi. Daha sonra elindeki poşeti yere bırakıp fark edilmeden genç kıza yaklaşan Sönmez, tek hamle ile genç kızı aşağıya çekip intihar etmesini önledi. Genç kızın olay yerine gelen annesini de sakinleştiren kahraman yüzbaşı, intihar etmek isteyen genç kızı, "Ben jandarmayım, her zaman sizin yanınızdayız. Bizim için çok değerlisiniz. Benim de kızlarım var. Müsaade et konuşalım, sana yardımcı olabilirim" diyerek sakinleştirdi. İkna olan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Severleri şaşırtmıştı! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu özür diledi!
Medya

Severleri şaşırtmıştı! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu özür diledi!

TRT 1 ekranlarında Pazartesi günleri yayına giren reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun Marcus karakteri dizide öldükten sonra..
Altın alacaklar aman dikkat! 3 ünlü ekonomist uyararak tarih verdi
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! 3 ünlü ekonomist uyararak tarih verdi

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlar yeni hafta için çok kritik bir uyarıda bulundu.
FETÖ'de terör elebaşı kim olacak? Kavgası
Gündem

FETÖ'de terör elebaşı kim olacak? Kavgası

Terör örgütü FETÖ hakkında açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, canlı yayında FETÖ'nün içinde terör elebaşı olmak için b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay