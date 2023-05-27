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Yerel Bursa'da genç çiftin düğünü siyasileri biraraya getirdi
Yerel

Bursa'da genç çiftin düğünü siyasileri biraraya getirdi

Yeniakit Publisher
2023-05-27 12:15:00 -
Bursa'da genç çiftin düğünü siyasileri biraraya getirdi

Yeni Türkiye Partisinin Başkanı'nın kızı Duygu Reyiz ile daha iş insanı Murat Demir'in oğlu Fatih Demir Bursa'da düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

Yeni Türkiye Partisi Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz'ın ikinci kızı Duygu Reyiz, Bursa Büyükşehir Başkan Vekilliği yapan, iş insanı Murat Demir'in oğlu Fatih Demir ile dün düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özden, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve birçok davetli katıldı. Kapıda karşılanan misafirlerin salonu hınca hınç doldurmasıyla başlayan düğünde Duygu ve Fatih çiftinin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kıyardı. Nikah şahitliğini de İl Başkanı Davut Gürkan ve milletvekili Özden yaptı.

Mutlu günde konuşan Yeni Türkiye Partisinin Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “Bugün mutlu bir günümüz, ikinci kızım Duygu evleniyor. Kendisi Bursa'ya gelin geldi. Damat Bey kendisini hukuk mezunu. Kendilerine mutlu dolu bir hayat diliyorum. Ankara'dan Bursa'ya gelin verdik. İnşallah hayırlara vesile olur. Gelen misafirlere şükranlarımı sunuyorum. Umarım hep böyle güzel günlerde bir araya geliriz” diye konuştu.

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