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Bursa'da gazinin kafede darbedildiği iddiası

Gemlik ilçesinde bir gazinin darbedildiği öne sürülen kafe, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kapatıldı

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:36
Bursa'da gazinin kafede darbedildiği iddiası

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir gazinin, ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle darbedildiği iddia edilen kafenin, Bursa Büyükşehir Belediye Encümeni kararıyla kapatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 13 Ağustos'ta yeğenlerini görmek için Ankara'dan Bursa'ya gelen gazi Ömür Karaman'ın serinlemek için Kumsaz sahiline geldiği ve burada girdiği bir kafede ayağını sandalyeye uzattığı için işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği anımsatıldı.

Olayın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesinin de harekete geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın yaşandığı tesislerde inceleme yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiğini belirledi. Zabıta tarafından tutanak altına alınan konu, acil olarak Büyükşehir Belediye Encümeni'nde ele alındı. Kanun ve yönetmeliklere aykırı tutum nedeniyle işletmeciye 320 lira idari para cezası ve iş yerinin meslek ve ticaretini icradan menine karar verildi."

Belediye iştiraklerinden BURFAŞ'ın da kafenin kira sözleşmesini feshettiği aktarılan açıklamada, "Gazinin darbedilmesi ile kira sözleşmesine aykırı tutum ve davranışlar gerekçe gösterilirken, işletmeciyle olan kira sözleşmesi feshedildi. İlgili firmaya ihtarname gönderilirken, BURFAŞ yetkilileri de zabıta ekiplerinin gözetiminde demirbaş sayımlarını yaptı. Tesislerin kapı kilitlerinin de değiştirilmesinin ardından, işletmecinin faaliyetine kesin olarak son verilmiş oldu." ifadesi kullanıldı.

- Olay

Gemlik ilçesi Kumsaz sahilinde ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği öne sürülen gazi Ömür Karaman, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülmüştü.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan işletmecinin sözleşmesi de feshedilmişti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:36
  1. Bursa
  2. gazi

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