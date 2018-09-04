Bursa'da feci kaza! Otomobil kağıt gibi yırtıldı
Bursa'da sürücüsünün dikkatsizliği sonucu elektrik direğine çarparak yan yatan otomobilde can pazarı yaşandı. Şahin marka otomobil kazadan sonra kağıt gibi yırtıldı.04 Eylül 2018 Salı 12:33
Kaza merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Bulvarı Yavuz Selim Spor Kompleksi Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Emre K. idaresindeki 43 HL 255 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki elektrik direğine çarparak yan yattı.
Otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü Emre K. ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Trafik ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı
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