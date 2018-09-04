Bursa'da feci kaza! Otomobil kağıt gibi yırtıldı

Kaza merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Bulvarı Yavuz Selim Spor Kompleksi Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Emre K. idaresindeki 43 HL 255 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki elektrik direğine çarparak yan yattı.

Otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü Emre K. ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Trafik ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı