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Bursa'da feci kaza! Motosiklette bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Motosiklet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan 3 kişiden Tolgahan A. ve Kamiran A. yaşamını yitirdi, Numan T. ise ağır yaralandı.

09 Kasım 2018 Cuma 08:52
Bursa'da feci kaza! Motosiklette bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. Teferrüç Mahallesi istikametinden gelen sürücüsünün henüz bilinmeyen 16 EHV 56 plakalı motosiklet, Ferhan Taşkın (19) yönetimindeki 16 LNU 72 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklette bulunan Tolgahan A., Kamiran A. ve Numan T.  yola savruldu. Kazada Tolgahan A. olay yerinde hayatını kaybederken, Kamiran A. ve Numan T. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Kamiran A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Numan T. ise tedaviye alındı.

Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü Ferhan Taşkın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tolgahan A. ve Kamiran A.'nın cesetleri, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 08:52
  1. Bursa
  2. Kaza

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