Bursa'da feci kaza!

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan 47 yaşındaki Erol Aktuğ yönetimindeki 16 EIJ 05 plakalı minibüs, tali yoldan çıkmakta olan 31 yaşındaki Mustafa Bursalı yönetimindeki 34 GG 2528 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Bursalı'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada yaralanan Mustafa Bursalı ve minibüsteki 11 işçi amlulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis, kazayla ilgisi soruşturma başlattı.