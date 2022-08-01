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Gündem Bursa'da faciadan dönüldü: Yanan otobüsteki 40 yolcu tahliye edildi
Gündem

Bursa'da faciadan dönüldü: Yanan otobüsteki 40 yolcu tahliye edildi

Bursa'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü küle döndü. Olayda 40 yolcu tahliye edilirken, alevler de itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yeniakit Publisher
2022-08-01 13:22:00 -
Bursa'da faciadan dönüldü: Yanan otobüsteki 40 yolcu tahliye edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yangın çıktı. 40 yolcu, tahliye edilirken, alevler de itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA'nın haberine göre, Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkisinde, saat 08.00 sıralarında, İnegöl'den İstanbul'a giden Mahmut Fidan (40) yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

1 saatte söndürüldü

Fidan, aracı yol kenarına çekerek, 40 yolcuyu tahliye etti. Fidan'ın yangın tüpüyle müdahalesine rağmen otobüs, alev aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü. Otobüs, hurdaya dönerken, yolcular da başka araçla yola devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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