Bursa'da fabrika yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. İlçede bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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