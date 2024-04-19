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Yerel Bursa'da fabrika yangını
Yerel

Bursa'da fabrika yangını

Yeniakit Publisher
2024-04-19 11:01:00 -

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sandalye fabrikası alevlere teslim olurken, yangını söndürmek için itfaiye ekipleri ve çalışanlar seferber oldu.

Yangın, saat 09.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerine çalışanlarda yardımcı olurken, polis ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor.


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