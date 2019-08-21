Bursa'da esnaf kavgası: 4 gözaltı Dükkanın önüne araç park edilmesinden çıktığı ileri sürülen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 zanlı gözaltına alındı. Tarafları ayırmaya çalışan bir polis memuru hafif yaralandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde iki esnaf arasında çıkan kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi'nde iki esnaf arasında tartışma çıktı. Dükkanın önüne araç park edilmesinden çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya başka kişiler de müdahil oldu. Taraflar birbirini darbetti. Tarafları ayırmaya çalışan bir sivil polis memuru da yaralandı. Başından hafif yaralanan polis memurunun, kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Olay yerinde ayakta tedavi edilen 4 zanlı daha sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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