Bursa'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen P.Ü, B.U, A.G. ve M.Ü. yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 186 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin lira, 2 ruhsatsız silah ve bu silaha ait 175 fişek ele geçirildi.

Ekiplerce düzenlenen diğer operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Ş.U. evinde gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve üstünde yapılan aramalarda, 800 gram toz esrar, satışa hazır halde paketlenmiş 200 uyuşturucu tablete el konuldu.

Yakalanan 4 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi, Ş.U'nun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.