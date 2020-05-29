  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 11:25:27 -
Bursa'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen P.Ü, B.U, A.G. ve M.Ü. yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 186 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin lira, 2 ruhsatsız silah ve bu silaha ait 175 fişek ele geçirildi.

Ekiplerce düzenlenen diğer operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Ş.U. evinde gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve üstünde yapılan aramalarda, 800 gram toz esrar, satışa hazır halde paketlenmiş 200 uyuşturucu tablete el konuldu.

Yakalanan 4 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi, Ş.U'nun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı