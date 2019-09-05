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Bursa'da çocuklarına alkol içiren anne ve baba serbest bırakıldı

Boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine Uşak’ta gözaltına alınan eski eş ve kocası çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:04
Bursa'da çocuklarına alkol içiren anne ve baba serbest bırakıldı

Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.'ye verildi. Y.Ç., 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.'nin bu evlilikten bir erkek çocukları daha dünyaya geldi. Serkan D., 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti.

ÇOCUKLARA ALKOL İÇİRDİ

Ancak gördükleri karşısında hayrete düştü. Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.'den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta alarak eski eşi ve kocası hakkında suç duyurusunda bulundu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olayın ardından savcılık talimatıyla anne Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., polis tarafından Uşak'ta oturdukları evde gözaltına alındı. Çift, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tarafından serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:04
  1. Uşak
  2. Bursa

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