Bursa’da çıkan kavgayı ayırmak yerine kafasına alkol şişesi fırlattı
İki genç arasında yaşanan kavgada yumruklar konuşurken, sahil tarafından gelen bir şahsın kavgayı ayırmak yerine kavga eden gençlerden birinin kafasında bira şişesi kırdı.
Bursa’nın Kumla mahallesinde iki genç arasında bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada vatandaşlar yumruk atan genci sakinleştirmeye çalıştırırken sahilden gelen bir vatandaşın kavgayı ayırma şekli ağızları açık bıraktı.
Elindeki alkol şişesini kafasına fırlattı
Sahil tarafından gelen vatandaş gencin yanına yaklaşarak birden elindeki bira şişesini kafasında kırdı. Çevredekilerin şok olduğu olayda olanlar saniye saniye cep telefonları tarafından kaydedildi.
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