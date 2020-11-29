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Gündem Bursa'da çatı katında çıkan yangın korkuttu
Gündem

Bursa'da çatı katında çıkan yangın korkuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üç katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 05:38:00 -
Bursa'da çatı katında çıkan yangın korkuttu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cuma Mahallesi Ali Kahya Sokak'ta bulunan üç katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangını izlemek için kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi.

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