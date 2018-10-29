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Bursa'da çarptığı kadının yanından ayrılmadı

İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 22:06
Bursa'da çarptığı kadının yanından ayrılmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı. Sürücü ve yakınları kazada yaralanan kadının başından bir saniye bile ayrılmadı.

Mimar Sinan Caddesi'nde Bülent K. idaresindeki 16 NCS 27 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsen G.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan kadının yardımına araç sürücüsü ile çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine Gülsen G., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası hastaneye gelen sürücü ile yakınları yaralı kadını bir saniye olsun yalnız bırakmayarak moral vermeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 22:06
  1. Bursa
  2. kaza

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