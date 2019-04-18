Bursa'da can pazarı! Mağarada mahsur kaldılar Bursa'da define aramaya çıkan 7 kişi bir mağarada mahsur kaldı. Olayla ilgiliJandarma, AFAD AKUT, 112 ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Bursa’nın İznik ilçesinde define arayan 7 kişinin mağarada mahsur kaldığı bildirildi. Jandarma, AFAD AKUT, 112 ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında jandarmaya, Elbeyli köyünde Kızıltepe mevkisinde bir mağarada 35 metre derinlikte 7 definecinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dağlık olması sebebiyle ekiplerin bölgeye yürüyerek ulaşmaya çalıştığı ifade edildi. Mağarada 7 kişi metan gazından zehirlenince 8.definecinin bir çobana haber verdiği, onun da jandarmadan yardım istediği bildirildi. Jandarma ekipleri mağaraya kimsenin girişine izin vermezken, arama kurtarma ekiplerinin ekiplerin mağarada mahsur kalan definecileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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