Bursa’da cam şişe patladı, tonlarca geri dönüşüm atığı alev alev yandı

Osmangazi’ye bağlı Geçit Mahallesi’nde bulunan hurdacılar sitesinde geri dönüşüm atıklarının bulunduğu alanda sıcaktan cam şişenin patlaması sonucu yangın çıktı.

Tonlarca atık birden alev alırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek, alevlerin diğer hurdacı dükkanlarına sıçraması önlendi.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

İtfaiye yetkilileri, yangının cam şişenin sıcaktan patlaması neticesinde çıktığını söylerken, olayla alakalı tahkikat devam ediyor.