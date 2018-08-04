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Bursa’da cam şişe patladı, tonlarca geri dönüşüm atığı alev alev yandı

Bursa’da hurdacılar sitesinde sıcaktan patlayan cam şişe yangın çıkardı, tonlarca atık malzeme alev alev yandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:29
Bursa’da cam şişe patladı, tonlarca geri dönüşüm atığı alev alev yandı

Osmangazi’ye bağlı Geçit Mahallesi’nde bulunan hurdacılar sitesinde geri dönüşüm atıklarının bulunduğu alanda sıcaktan cam şişenin patlaması sonucu yangın çıktı.

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Tonlarca atık birden alev alırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek, alevlerin diğer hurdacı dükkanlarına sıçraması önlendi.

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Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. 

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İtfaiye yetkilileri, yangının cam şişenin sıcaktan patlaması neticesinde çıktığını söylerken, olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:29
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