Bursa'da borç meselesi can aldı Borç meselesi yüzünden çıktığı tartışma sırasında bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı, polis tarafından yakalanmasının ardından tutuklandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kavga ettiği zanlı tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Borç meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan E.İ. (22) ile Mustafa Türker (19),Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ. cebinden çıkardığı çakıyla Türker'i başından yaralayıp kaçtı. Ağır yaralanan Türker, vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Türker, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası harekete geçen Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bir süre sonra E.İ'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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