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Bursa'da böceklerin istila ettiği evde ceset bulundu

Bursa'da yalnız yaşayan Reşat Çağlayan (59) evinde ölü bulundu.

29 Haziran 2018 Cuma 21:36
Bursa'da böceklerin istila ettiği evde ceset bulundu

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Çamlıca Sokak'ta oturan mahallle sakinleri, bir süredir dışarı çıkmayan Reşat Çağlayan'ın evinin çevresini böceklerin istila etmesi ve evden çevreye kötü kokular yayılmasından şüphelenerek durumu polis bildirdi.

TABANCA VE MERMİLER BULUNDU

Çağlayan'ın evine giren polis ekipleri, yaklaşık 10 günlük çürümüş cesetle karşılaştı. Cesedin yanında ise 1 tabanca ve mermiler bulundu.



Belirtilen adrese gelen Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel kıyafet giyip, maske takarak eve girebildi. Ekipler, kötü koku ve böcekler yüzünden zor anlar yaşadı. Silah ve mermilere el konuldu. Çağlayan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Reşat Çağlayan'ın, cinayet suçundan uzun süre cezaevinde yattığı ve 7 yıl önce tahliye olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:36
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