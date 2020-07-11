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Aktüel

Bursa'da bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 23:49:20 -
Bursa'da bir mahalle karantinaya alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Harmancık Kaymakamlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İshaklar Mahallesi'ndeki 9 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, filyasyon çalışması sonrası 14 kişiye de evde izolasyon tedbiri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, bulaşın önlenmesi ve salgının kontrolü amacıyla, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ikinci bir emre kadar mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.




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