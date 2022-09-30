  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı
Yerel

Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi bacaklarından silahla vurulması sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 07:02:00 -
Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Millet Mahallesi 6’ncı Bülbül Sokak’ta bir caminin yapımında çalışan inşaat işçisi, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayla inşaat işçisini 2 bacağından silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23