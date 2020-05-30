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Aktüel

Bursa'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:22:48 -
Bursa'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Nejat Kadri Erkmen'den (66) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve giren ekipler, Erkmen'i başından vurulmuş halde buldu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bir de silah buldu.

Erkmen'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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