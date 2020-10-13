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Aktüel Bursa'da bir kadının ATM'den çektiği paraları almaya çalışan kapkaççı tutuklandı
Aktüel

Bursa'da bir kadının ATM'den çektiği paraları almaya çalışan kapkaççı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:44:38 -
Bursa'da bir kadının ATM'den çektiği paraları almaya çalışan kapkaççı tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da bir kadının ATM'den çektiği paralarını kapkaç yöntemiyle çalmak isteyen şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince dün gözaltına alınan U.I, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bursa Kent Meydanı'nda dün bir bankaya ait ATM'ye gelen N.A'nın arkasından yaklaşan U.I, kadının elindeki 2 bin liraya yakın parayı zorla alıp kaçmaya çalışmıştı. Bölgede görevli olan çevik kuvvet polisi, U.I'yı suçüstü yakalamıştı. Kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan memura mukavemette bulunan zanlı, olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınmıştı.

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