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Aktüel Bursa'da bir kadını kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan çift tutuklandı
Aktüel

Bursa'da bir kadını kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan çift tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:08:13 -
Bursa'da bir kadını kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan çift tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Bursa'da bir kadını kaçırdıkları iddiasıyla Kütahya'da gözaltına alınan çift tutuklandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde İrem G'yi (21) kaçırdıkları şüphesiyle Yoncalı Jandarma Karakolu ekiplerince gözaltına alınan Haydar ve eşi Leyla B'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'dan kaçırıldığı öne sürülen İrem G, dün Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'nde zanlıların elinden kaçarak kurtulmuştu.

Eskişehir'de olduğu tespit edilen şüphelilerle iletişim kuran jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonuç vermiş, şüpheliler jandarmaya teslim olmuştu.

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