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Kültür - Sanat Bursa’da Avrupa’nın en büyük kitabevi
Kültür - Sanat

Bursa’da Avrupa’nın en büyük kitabevi

Bursa’da 17 bin metrekare alanda açılan kitabevi, farklı konseptiyle hem Z kuşağını kitapla buluşturmayı hedefliyor hem de kitapseverleri ve mağazayı görmeye gelenleri ağırlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 21:07:00 -
Bursa’da Avrupa’nın en büyük kitabevi

Çocukluğunun geçtiği Muş’un Varto ilçesinden 37 yıl önce geldiği Bursa’da, kitabevi serüvenine başlayan Kutbettin Bingölbali’nin İstanbul Caddesi’nde açtığı dördüncü şube, sıra dışı dizaynıyla dikkati çekiyor.

Akıllı cep telefonları ve tabletlerden kitap okumaya yönelen Z kuşağına farklı konseptiyle mürekkep ve kağıt kokusunu unutturmamayı hedefleyen kitabevi, sosyal medya platformlarındaki fotoğraflarıyla da büyük ilgi görüyor.

Sosyal medyadaki ilgi çekici fotoğrafları görüp kitabevini gezmek ve alışveriş yapmak için gelenlerin de olduğu mağazanın bir bölümü ise e-ticaret satışı için ayrıldı. BKM Kitap’ın sahibi Kutbettin Bingölbali, Van’da bir öğretmen lisesinde yatılı eğitim gördüğü sırada, üniversite eğitimine başlayan ağabeyinin peşinden Bursa’ya geldiğini söyledi. Çocukluğunun kalemsiz, silgisiz, okulsuz geçtiğini belirten Bingölbali, “Öyle bir yer açalım ki tüm Bursa’nın, Anadolu göçünün imkansız çocukları gelsin istedim” dedi. Bingölbali, 2015’te İzmir Yolu Caddesi’nde 5 bin metrekare alanda bir şube daha açtıklarını kaydederek, “Okuma oranının düşük olduğu bir ülkede, İstanbul’da değil Bursa’da, Avrupa’nın en büyük kitabevi” diye konuştu.

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