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Bursa'da at arabasıyla hırsızlık yapan kadına gözaltı!

At arabasıyla hırsızlık yaptığı belirlenen kadın hırsız iş üstündeyken yakalandı. Polis kadın hırsızı at arabasıyla birlikte gözaltına aldı.

07 Ekim 2018 Pazar 22:36
Bursa'da at arabasıyla hırsızlık yapan kadına gözaltı!

İnegöl ilçesinde çaldıkları yapı malzemeleriyle yakalanan kadın hırsızlar, polis nezaretinde at arabasıyla gözaltına alındı.

Olay İnegöl’ün Metal Sanayi'ndeki orman ürünleri fabrikasının deposunda meydana geldi. Fabrikanın üstü açık olan deposundaki uzay çatı malzemelerinin at arabasına yüklendiğini gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın hırsızları çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

AT ARABASIYLA POLİS MERKEZİNE GİTTİLER

At arabasındaki uzay çatı malzemeleri işyeri güvenlik görevlilerine teslim edilirken, şuçüstü yakalanan Gülümser Y. (60) ve Avşar Y. (30), hırsızlık yaparken kullandıkları at arabası ile gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi kadınlar, bir polisin at arabasına binerek yönlendirmesiyle ve bir polis aracının eskortluğuyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:36
  1. Bursa
  2. hırsız
  3. İnegöl

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