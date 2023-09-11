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Yerel Bursa'da arkadaşlar arasında kavga
Yerel

Bursa'da arkadaşlar arasında kavga

Yeniakit Publisher
2023-09-11 02:06:00 -
Bursa'da arkadaşlar arasında kavga

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Serkan D. (25), küfürlü konuşma nedeniyle çıkan tartışmada, "Adamsan bıçakla" dediği arkadaşı Fatih S. (30) tarafından sırtından bıçaklandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Mahmut Esat Bey Caddesi’nde meydana geldi. Pansiyonda aynı odada birlikte kalan Fatih S. ile arkadaşı Serkan D. arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Pansiyonda bulunan görevliler, gürültü nedeniyle konaklayan vatandaşların şikayeti üzerine iki arkadaşı sokağa çıkardı. İkili arasında burada da süren tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Serkan D., iddiaya göre kendisine "Adamsan bıçakla" dediği arkadaşı Fatih S. tarafından sırtından bıçaklandı. Serkan D. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Serkan D., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatih S. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tedavi altına alınan Serkan D.’nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Fatih S.’nin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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