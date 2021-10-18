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Ekonomi Bursa’da aracısız ürün satışı yapılıyor
Ekonomi

Bursa’da aracısız ürün satışı yapılıyor

Bursa’da haftada bir gün kurulan pazarda satış yapan çiftçiler ürünlerini aracısız olarak tüketicilerle buluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 13:51:00 -
Bursa’da aracısız ürün satışı yapılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, şunları aktardı: “Her çarşamba 250 civarında çiftçimiz, pazarda ürünlerini satıyor. Kadın kooperatiflerimiz de öyle. Geçen yıl faaliyete başlayan pazara pandemi döneminde ara verdik ancak şimdi yeniden hizmete devam ediyoruz. Halkımızı taze ürünlerle buluşmaya davet ediyoruz. Pazarın oluşumunda emeği geçen Osmangazi Belediyesi ve Ziraat Odası ile çiftçilerimize teşekkür ediyoruz.”

Üretici Saadet Bencikli de çok lezzetli meyveler yetiştirdiğini söyledi. Bencikli, “Tüm Bursa halkını bu çiftçi pazarına davet ediyorum. Burada her şey doğal, yumurtadan sebze meyveye kadar her şey aracısız hatta indirimli” diye konuştu.

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