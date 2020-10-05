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Aktüel Bursa'da apartman yangını
Aktüel

Bursa'da apartman yangını

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:15:00 -
Bursa'da apartman yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gaz patlaması nedeniyle bir apartmanda yangın çıktı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda gaz patlaması nedeniyle yangın çıktığı ve binada mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Mahalleye ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Çok sayıda ambulansın yönlendirildiği ve polislerin güvenlik tedbiri aldığı mahallede, ekiplerin çalışması sürüyor.


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