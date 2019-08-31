Bursa’da akıl almaz olay! Sincapları öldürüp, ağaca astılar Bursa'nın İznik ilçesinde, öldürüldükten sonra bacaklarından ceviz ağacına iple asılmıs 2 sincap, bulundu. Polis, sincapları öldürüp ağaca asanları arıyor.

Abdulvahap Mahallesi'ndeki evlerinden sabah saatlerinde tarlalarına çalışmaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki bahçede, ceviz ağacına asılı 2 ölü sincap gördü. Hemen polis ile belediyeyi arayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olay yerine gelen ekipler, bacaklarından iple ağaca asılan ölü sincapları, ağaçtan indirdi. Polis, sincapları öldürüp, ağaca asan kişi ya da kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.