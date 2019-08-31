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Bursa’da akıl almaz olay! Sincapları öldürüp, ağaca astılar

Bursa'nın İznik ilçesinde, öldürüldükten sonra bacaklarından ceviz ağacına iple asılmıs 2 sincap, bulundu. Polis, sincapları öldürüp ağaca asanları arıyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:11
Bursa’da akıl almaz olay! Sincapları öldürüp, ağaca astılar

Abdulvahap Mahallesi'ndeki evlerinden sabah saatlerinde tarlalarına çalışmaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki bahçede, ceviz ağacına asılı 2 ölü sincap gördü. Hemen polis ile belediyeyi arayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay yerine gelen ekipler, bacaklarından iple ağaca asılan ölü sincapları, ağaçtan indirdi.

Polis, sincapları öldürüp, ağaca asan kişi ya da kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:11
  1. Abdulvahap Mahallesi
  2. Bursa'nın İznik ilçesi
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