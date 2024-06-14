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Yerel Bursa’da aile vahşeti! Ablasını bıçaklayan genç tutuklandı
Yerel

Bursa’da aile vahşeti! Ablasını bıçaklayan genç tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-06-14 12:56:23 - 2024-06-14 12:56:22
Bursa’da aile vahşeti! Ablasını bıçaklayan genç tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ablasını bıçakla yaralayan kardeş tutuklandı.

Olay, 11 Haziran Salı günü saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Ammar A. (24) iş çıkışında evine gitti. Eve giren Ammar A., ablası Rahaf A. (28) ile tartışmaya başladı. Öfkelenen Ammar A. elindeki bıçakla ablasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Yaralı kadın, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelisi kardeş, polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı.

Tutuklandı

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Ammar A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kardeşin hapis cezasının bitmesinin ardından sınır dışı edileceği, kadının ise tedavinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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