Bursa'da 9 ayrı noktada çıkan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Orhaneli ilçesinde 9 ayrı yerde çıkan ve ekiplerce 10 saatte söndürülen orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.05 Eylül 2019 Perşembe 16:09
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde geçen ay 9 ayrı yerde çıkan orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Ağustos'ta kırsal Çivili Mahallesi'nde meydana gelen yangınla ilgili soruşturma kapsamında, Orhaneli Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 3 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Orhaneli'de 5 Ağustos'ta 9 ayrı yerde çıkan orman yangını, çevre illerden gelen ekiplerin de desteğiyle 10 saatte kontrol altına alınabilmişti. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yaklaşık 145 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili "sabotaj" bulgularına rastladıklarını açıklamıştı.
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