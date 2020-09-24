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Aktüel Bursa'da "3. Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze, Şiir, Müzik Projesi" etkinliği
Aktüel

Bursa'da "3. Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze, Şiir, Müzik Projesi" etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:34:11 -
Bursa'da "3. Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze, Şiir, Müzik Projesi" etkinliği

BURSA (AA) - Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen "3. Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze, Şiir, Müzik Projesi"nin ikincisi Bursa'da başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ve İLESAM tarafından hazırlanan "3. Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze, Şiir, Müzik Projesi" kapsamında müzeler tanıtılırken sanatın ile kültürün kardeşliği şiir ve müzikle gösteriliyor.

Kentteki Osmanlı Evi Müzesi'nde, "Müze ve Kültür" konulu mini konferans ve bilgilendirme toplantısında bir konuşma yapan İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, birçok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu'nun bir açık hava müzesi olduğunu söyledi.

Bu medeniyetlerden ve uygarlıklardan birçok tarihi eserin kaldığını hatırlatan Parmaksız, bunların daha iyi değerlendirilmesi ve dünya çapında tanıtılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bizim insanımız daha çok İtalya'yı, İspanya'yı yani daha çok yabancı ülkeleri görmek istiyor. Öncelikle kendi ülkemizi ve kendi tarihi zenginliklerimizi gezmeliyiz. Oralara ben de gittim. Kilise ve şatodan başka bir şey yok çünkü adamların başka bir kültürü yok. Ya şato ya da kilise yapmışlar. Bizde o kadar geniş bir kültür var ki biz bu tarihi eserlere bakmayı, onları okumayı ve onların arkasındaki hikayeyi bilirsek o zaman o eserler bizi daha çok etkileyecek. Anadolu coğrafyası içinde öyle medeniyetler gelmiş geçmiş ki yeraltı ve yerüstü zenginlik olarak herhalde ülkemiz gibi başka bir medeniyet beşiği yok. En son noktası da Göbeklitepe. Tarihin sıfır noktası."

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzeler ve müzecilik konusunda son yıllarda güzel çalışmalar yaptığına değinen Parmaksız, son olarak Sidas Antik Kenti'nden çalınarak İtalya'ya götürülen 1800 yıllık antik taş adak yazıtın, Kültür ve Turizm Bakanlığının çabalarıyla 23 yıl sonra dün Türkiye'ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikte Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ile Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dr. Öğretim Üyesi Doğan Yavaş da sunum yaptı.

Program kapsamında yarın aynı yerde misafir şairlerden şiir dinletisi ve Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları tarafından verilecek mini bir konser gerçekleştirilecek.

Proje, 1-2 Ekim'de Diyarbakır, 8-9 Ekim'de Şanlıurfa ve 15-16 Ekim'de ise Ankara etaplarıyla devam edecek.

Proje kapsamında geçen yıl Ağrı, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, Ordu, Mardin, Van, Denizli, Mersin ve Antalya'da etkinlikler gerçekleştirilirken bu yılın ilk programı 17-18 Eylül'de Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde yapılmıştı.


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