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Aktüel

Bursa'da 27 gün önce trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:28:33 -
Bursa'da 27 gün önce trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 20 Temmuz'da bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı'nda, Aycan K. (29) yönetimindeki 16 SÇU 95 plakalı otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu sıkıştığı araçtan yaralı kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Burak Geçimli (22), kazadan 27 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazada sürücü Aycan K. ile otomobilde bulunan Mehmet Şahin (22) ve Mert Can Çoban (21) olay yerinde hayatını kaybetmiş, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Geçimli, İnegöl Devlet Hastanesine götürülmüştü.

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