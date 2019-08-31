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Bursa'da 2 gündür aranan adam oğlunun arabasında bulundu

Yenişehir ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan bir kişi oğluna ait otomobilin bagajında bulundu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:57
Bursa'da 2 gündür aranan adam oğlunun arabasında bulundu

Olay, Yenişehir-Bursa kara yolunun Yolören Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ön lastikleri patlamış ve terk edilmiş halde bulunan 16 UB 358 plakalı otomobili görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, aracın bagajını açtıklarında yaralı birinin olduğunu fark etti.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan araştırma sonrasında bagajda bulunan kişinin kendisinden 2 gündür haber alınamayan Yalçın Dündar (41) isimli kişi olduğu belirlendi. Darp sonucu ağır yaralı halde bulunan Dündar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Yenişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, iki şüphelinin bu araçla bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi. Zanlıların yakalanması için jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:57
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