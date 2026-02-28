Bursa’da 19 yıllık tekstil devi iflas etti, konkordato talebi reddedildi

Bursa iş dünyasında deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Bursa Ticaret Sicili’ne 65169 numara ile kayıtlı, 20 Kasım 2007’de kurulan Çemen İplik Konfeksiyon Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., mali darboğazdan çıkamayarak resmen iflas etti.

Bir süredir konkordato sürecinde olan şirket hakkında açılan dava, sürecin seyrini değiştirdi. Davacı Öz Üç-El Tekstil Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi’nin başvurusu üzerine mahkeme heyeti, şirketin mali tablolarını ve sunduğu ödeme planlarını ayrıntılı şekilde inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda konkordato talebinin şartları karşılamadığı kanaatine varıldı ve talep reddedildi.

Mahkeme, 25 Şubat 2026 saat 14:13 itibarıyla Çemen İplik’in iflasına hükmetti. Kararla birlikte şirkete daha önce sağlanan ve alacaklı takibini durduran tüm geçici mühlet tedbirleri kaldırıldı. Konkordato komiseri Sedat Şen’in görevi de iflas kararıyla sona erdi.

Tasfiye sürecinin “basit tasfiye usulü” ile yürütülmesine karar verilirken, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi kapsamında kamuoyuna duyurulan karar, sektörde geniş yankı buldu. Yaklaşık 19 yıldır Bursa tekstil sanayisinde faaliyet gösteren şirketin iflası, başta tedarikçiler ve alacaklılar olmak üzere birçok paydaşın dikkatini tasfiye sürecine çevirdi.

Uzmanlar, Bursa tekstil sektöründe yaşanan bu iflasın, konkordato süreçlerine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirebileceğini değerlendiriyor.